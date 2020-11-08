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Орловский: хочу доказать, что олдскульные бойцы по-прежнему крутые

Орловский: хочу доказать, что олдскульные бойцы по-прежнему крутые
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился поединок турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 181, в котором встретились экс-чемпион лиги в тяжёлом весе ветеран ММА Андрей Орловский и Таннер Босер. Белорус победил решением судей, а после боя прокомментировал свой успех.

«Чувствую себя отлично. Был хороший лагерь. Тренеры хорошо поработали со мной. Я провёл умный бой, придерживался плана, выиграл второй бой кряду. Секрет моего успеха на данном этапе карьеры? Во-первых, у меня есть прекрасные примеры Рэнди Кутюра и Джорджа Формана, которые были чемпионами в солидном возрасте. Кроме того, хочу доказать, что олдскульные бойцы по-прежнему крутые», — сказал Орловский после победы над Таннером Босером.

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