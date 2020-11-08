Орловский: мамуля, я тебя люблю. Не переживай сильно

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский поблагодарил свою семью и команду за подготовку к поединку с Таннером Босером. Напомним, утром 8 ноября мск белорус решением судей одолел Босера, одержав вторую победу кряду.

«Мы проделали потрясающую работу. Спасибо моей семье, прекрасной жене, замечательным сыновьям. Люблю вас. Спасибо всем моим болельщикам. Мамуля, я тебя люблю, не переживай сильно. Всем спасибо за поддержку и пожелания. Это наша победа», — написал Орловский в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.

Напомним, победа над Босером стала для Орловского 19-й в UFC. Это рекорд лиги по количеству побед в тяжёлом весе.