Орловский: мамуля, я тебя люблю. Не переживай сильно
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский поблагодарил свою семью и команду за подготовку к поединку с Таннером Босером. Напомним, утром 8 ноября мск белорус решением судей одолел Босера, одержав вторую победу кряду.
«Мы проделали потрясающую работу. Спасибо моей семье, прекрасной жене, замечательным сыновьям. Люблю вас. Спасибо всем моим болельщикам. Мамуля, я тебя люблю, не переживай сильно. Всем спасибо за поддержку и пожелания. Это наша победа», — написал Орловский в «Инстаграме».
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.
Напомним, победа над Босером стала для Орловского 19-й в UFC. Это рекорд лиги по количеству побед в тяжёлом весе.
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