Финкельштейн: Хабиб — человек с достоинством. Он бы не пошёл на договорной бой

Российский промоутер Вадим Финкельштейн прокомментировал слова Олега Тактарова, который предположил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи носил договорной характер.

«Хабиб начинал свои выступления у меня в промоушене, он человек с достоинством, он бы на такое не пошёл, ему это не нужно. Да и UFC тоже на это не пошло бы, они берегут своё имя. Хабиб просто всех переколотил, и его уровень гораздо выше, чем у других бойцов. Может, поэтому со стороны кому-то что-то показалось, хотя в бою было достаточно опасных моментов.

У Тактарова своё видение, он спортсмен, но я оцениваю ситуацию с той позиции, что Хабиб, повторюсь, был просто выше на голову своего соперника», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.