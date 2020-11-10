Исмаилов прокомментировал грубые слова Нурмагомедова о Макроне

Российский боец MMA Магомед Исмаилов прокомментировал резкие слова чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона.
Напомним, конфликт Франции с исламским миром начался после того, как Макрон высказался за то, чтобы в стране и дальше публиковались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был убит школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах. Нурмагомедов после этого в грубой форме высказался о Макроне.
«Хабиб воззвал к всевышнему и сказал «пусть всевышний покарает президента Франции и всех его последователей». Это был не призыв к действию. Он оставил на всевышнего их наказание», — рассказал Исмаилов в видео, размещённом в его «инстаграме».
- 10 ноября 2020
-
09:00
-
06:14
-
01:38
-
00:55
- 9 ноября 2020
-
22:51
-
22:02
-
20:59
-
19:51
-
18:44
-
16:20
-
16:13
-
16:02
-
15:31
-
15:00
-
14:33
-
14:20
-
14:00
-
13:00
-
12:20
-
12:15
-
11:50
-
11:20
-
11:01
-
10:00
-
09:33
-
09:02
-
08:50
-
06:22
-
06:07
-
04:05
-
03:55
-
00:46
-
00:34
- 8 ноября 2020
-
23:36
-
22:10