Исмаилов прокомментировал грубые слова Нурмагомедова о Макроне

Российский боец MMA Магомед Исмаилов прокомментировал резкие слова чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона.

Напомним, конфликт Франции с исламским миром начался после того, как Макрон высказался за то, чтобы в стране и дальше публиковались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был убит школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах. Нурмагомедов после этого в грубой форме высказался о Макроне.

«Хабиб воззвал к всевышнему и сказал «пусть всевышний покарает президента Франции и всех его последователей». Это был не призыв к действию. Он оставил на всевышнего их наказание», — рассказал Исмаилов в видео, размещённом в его «инстаграме».