Рябинский рассказал, когда Поветкин сможет приступить к тренировкам

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о состоянии Александра Поветкина, который перенёс коронавирус и теперь выписан из больницы. По словам функционера, обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC сможет приступить к нагрузкам не ранее чем через 2-3 недели.
«Сегодня Саша был выписан из больницы и переведён на домашнее лечение. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Он чувствует себя хорошо, но, безусловно, потребуется время на полное восстановление. Думаю, приступить к физическим нагрузкам получится не раньше чем через две-три недели», — рассказал Рябинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Напомним, что из-за заражения коронавирусом Поветкин вынужден был перенести бой с Диллианом Уайтом, который планировался на 21 ноября.
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