Исмаилов: и я, и Хабиб — мы против убийств и насилия

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов объяснил отношение к убийству учителя колледжа Конфлан-Сент-Онорин во Франции.

Напомним, конфликт Франции с исламским миром начался после того, как президент страны Эмманюэль Макрон высказался за то, чтобы в стране и дальше публиковались карикатуры на пророка Мухаммеда. Политик сделал соответствующее заявление после того, как во Франции был убит школьный учитель, который рассказывал ученикам о подобных карикатурах. После этого в грубой форме о Макроне высказался, в частности, Хабиб Нурмагомедов, а Исмаилов поддержал его.

«Хочу сразу сказать: мы против убийств и насилия. И я, и Хабиб, и другие.

Мы не поддерживаем то, что именно он (учитель. — Прим. «Чемпионата») сделал. Просто получилось так, что в наших заявлениях акцент был сделан на карикатурах, а не на действиях этого мужчины. Естественно, когда нам говорят, что будут вывешивать подобные изображения на зданиях, мы реагируем именно на это», – приводит слова Исмаилова «RT на русском».