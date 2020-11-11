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Исмаилов: Сен-Пьер — единственный, кто может повлиять на решение Хабиба вернуться

Исмаилов: Сен-Пьер — единственный, кто может повлиять на решение Хабиба вернуться
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов считает, что Жорж Сен-Пьер может оказать влияние на возможное возобновление карьеры чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Сен-Пьер. Будет очень здорово, если они оба вернутся ради одного поединка. Думаю, Жорж — единственный, кто может повлиять на решение Хабиба возобновить карьеру», — приводит слова Исмаилова «RT на русском».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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