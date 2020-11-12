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Кремлёв утверждён кандидатом на пост президента АИБА

Кремлёв утверждён кандидатом на пост президента АИБА
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв был утверждён в роли кандидата на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA).

«Все семь кандидатов утверждены», — приводит слова представителя Международной ассоциации бокса ТАСС.

Помимо Кремлёва на пост президента организации претендуют действующий исполняющий обязанности президента AIBA марокканец Мохамед Мустасан, азербайджанец Сулейман Михайлов, представитель ОАЭ Анас Аль Отаиба, доминиканец Солано Доминго, представитель Нидерландов Борис ван дер Ворст и представитель Германии Рами Аль-Масри.

Выборы президента организации состоятся в декабре 2020 года.

Ранее Кремлёв заявлял, что он намерен вывести организацию из финансового кризиса.

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