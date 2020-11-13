Волков встретится с Оверимом в главном бою турнира UFC

Российский боец UFC Александр Волков встретится с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Алистаром Оверимом, сообщается в «твиттере» ESPN MMA со ссылкой на главу промоушена Дану Уайта.

Сообщается, что бой Волкова и Оверима возглавит турнир UFC Fight Night, который состоится 6 февраля.

Напомним, последним соперником Волкова был Уолт Харрис, потерпевший поражение от россиянина на турнире UFC 254 24 октября. Волков нокаутировал соперника ударом в солнечное сплетение. Всего на счету россиянина 32 победы и 8 поражений в смешанных единоборствах.

На счету Оверима 47 побед и 18 поражений в MMA. Свой последний бой он провёл 5 сентября, победив Аугусто Сакаи на турнире UFC Fight Night 176.