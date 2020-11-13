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Амосов после победы над Сторли на Bellator 252: хочу съесть пиццу и увидеть свою семью

Амосов после победы над Сторли на Bellator 252: хочу съесть пиццу и увидеть свою семью
Бокс/ММА / Bellator 0

Непобеждённый проспект украинский боец Ярослав Амосов лаконично отреагировал на победу в бою с американским бойцом Логаном Сторли. Турнир по смешанным единоборствам Bellator 252 прошёл в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Победу в соглавном бою раздельным решением судей одержал Ярослав Амосов.

«Я хочу съесть пиццу и увидеть свою семью», — сказал украинец после боя.

27-летний Амосов выступает в полусреднем весе, у него 25 побед в 25 боях в смешанных единоборствах. Его называют украинским Хабибом. 28-летний американец Логан Сторли потерпел первое поражение в карьере. Ранее у него была серия из 11 побед.

В главном событии вечера бразилец Патрисио Фрейре в первом раунде нокаутировал португальца Педру Карвалью и защитил пояс чемпиона в полусреднем весе.

Амосов победил Сторли на турнире Bellator и продлил победную серию до 25 боёв
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