Минаков назвал сильные стороны Волкова и Оверима

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков, выступающий в Bellator, поделился ожиданиями от поединка тяжеловесов UFC Александра Волкова и Алистара Оверима. Напомним, ранее стало известно, что бой Волков — Оверим возглавит один из турниров UFC в феврале 2021 года.
«Это будет интересный бой. Саше хочется пожелать психологически уверенно подойти к поединку, а в остальном у него всё нормально должно сложиться. У Волкова есть всё, чтобы победить. Вопрос психологии: Оверим действительно очень опасный и мощный, боец с большим опытом. В психологическом плане самый тяжёлый соперник для тяжеловеса.
Оверим более разносторонний, но у Саши есть свои преимущества: длинные рычаги, жёсткие удары, он моложе, выносливее и более голодный до результата», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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