Масвидаль похвастался, что его бой стал самым продаваемым в 2020 году, Хабиб — Гэтжи — 5-й

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль опубликовал на своей странице в «Инстаграме» топ-5 самых продаваемых поединков лиги в 2020 году. Соответствующая информация появилась ещё в конце октября, но боец, видимо, решил напомнить, какую пользу принёс промоушену.

Трансляция боя Масвидаля с Камару Усманом в 2020 году собрала 1,3 млн продаж. Второе место по этому показателю — у поединка Конора Макгрегора с Дональдом Серроне, который состоялся ещё в январе. Тогда продажи трансляций достигли 1 млн.

Третье место — у боя Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи (700 тыс.). Те же цифры у Исраэля Адесаньи и Пауло Косты. Топ-5 замыкает встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи, собравшая 675 тыс. продаж.

Соответствующий пост доступен на странице Масвидаля в «Инстаграме».