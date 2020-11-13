Масвидаль похвастался, что его бой стал самым продаваемым в 2020 году, Хабиб — Гэтжи — 5-й

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль опубликовал на своей странице в «Инстаграме» топ-5 самых продаваемых поединков лиги в 2020 году. Соответствующая информация появилась ещё в конце октября, но боец, видимо, решил напомнить, какую пользу принёс промоушену.
Трансляция боя Масвидаля с Камару Усманом в 2020 году собрала 1,3 млн продаж. Второе место по этому показателю — у поединка Конора Макгрегора с Дональдом Серроне, который состоялся ещё в январе. Тогда продажи трансляций достигли 1 млн.
Третье место — у боя Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи (700 тыс.). Те же цифры у Исраэля Адесаньи и Пауло Косты. Топ-5 замыкает встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи, собравшая 675 тыс. продаж.
Соответствующий пост доступен на странице Масвидаля в «Инстаграме».
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