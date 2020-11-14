«Не применяйте свою силу за пределами спортивных залов». Харитонов обратился к спортсменам

Российский боец Bellator Сергей Харитонов опубликовал первую реакцию после драки с бойцом UFC Адамом Яндиевым.



«Ещё раз хочу обратиться ко всем спортсменам-профессионалам! Никогда не применяйте силу за пределами спортивных залов, если только вашим близким и окружающим грозит опасность, мы тренируемся для того, чтобы показать публике свою силу в клетке, на ринге или татами. А самое страшное, когда люди специально готовятся в залах, чтобы совершать преступления. Тренеры должны выявлять таких людей и выгонять из залов. Я подготовленный спортсмен, но всё равно попал в эту ситуацию. Минимум на три месяца для меня закрыты выступления, переломы, ссадины, ушибы и т.д., учитесь на чужих ошибках», — написал Харитонов в своём «инстаграме».

Напомним, поздним вечером 13 ноября в Москве произошла драка между бойцом Bellator Сергеем Харитоновым и экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым. В результате конфликта Харитонов оказался в больнице с многочисленными травмами.



Врачи диагностировали у Харитонова перелом носа, рассечение и сотрясение мозга. Сергей обратился в правоохранительные органы, после чего Яндиева задержали. По словам адвоката Харитонова, на данный момент 40-летний спортсмен чувствует себя плохо. В понедельник, 16 ноября, Харитонова ждёт операция.