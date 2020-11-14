Нурмагомедов в 47-й раз в карьере прошёл допинг-тест USADA

Чемпион UFC в лёгком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов сообщил, что прошёл очередное обязательное тестирование организации USADA.



«Это уже 47-й раз с 2015 года, как сдаю анализы на допинг USADA. Просто вдумайтесь в это число», — написал Хабиб Нурмагомедов в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал у Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.