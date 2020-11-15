Харитонов: на меня стали давить тем, что у меня нет расписок

Боец Bellator, боец смешанных единоборств Сергей Харитонов рассказал о конфликте с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым. По его словам, когда он начал требовать у Яндиева долг, тот вместе с супругой стал отнекиваться тем, что у Харитонова нет никаких долговых расписок.

«За месяц-два до этого его жена Аиша позвонила мне. Говорит: «Сергей, а что такое? Ты же нам так просто давал деньги?» Я отвечаю: «Аиша, а ты откуда знаешь? Мы с Адамом вопрос решали». А она: «А у тебя есть расписки?» Я: «Аиш, всё понятно, до свидания». Расписки, не расписки… Вот на меня чем давить стали — что у меня нет расписок. Нет расписки, значит, я лох. Пусть это на их совести будет. Я за свои слова готов ответить. Будет ли говорить мой друг Макс — его личное дело.



Если захочет говорить, то, думаю, он расскажет, как подарил Яндиеву $ 20 тысяч на роды, а потом по $ 5 тысяч каждый месяц давал. Я человек простой. Если сказал «отдам», значит, отдаст. У нас в кругу нет такого, чтобы кто-то писал расписки», — приводит слова Харитонова «Спорт-экспресс».

Напомним, 13 ноября в Лужниках между Яндиевым и Харитоновым произошёл конфликт. В результате Сергей оказался в больнице с многочисленными травмами.