Яндиеву официально предъявили обвинение в избиении Харитонова

Российскому бойцу смешанных единоборств Адаму Яндиеву официально предъявили обвинение в нанесении лёгкого вреда здоровью другого бойца MMA Сергея Харитонова. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва.
«Я была у Яндиева. Насколько я поняла из беседы с ним, ему предъявили обвинение в нанесении травм Харитонову и второму фигуранту дела. Завтра (сегодня, 17 ноября. — Прим. «Чемпионата») полиция выйдет с ходатайством о его аресте», — приводятся слова Меркачёвой на сайте телеканала «РЕН ТВ».
Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.
Харитонов написал заявление в полицию, Яндиева задержали, ему планируют предъявить обвинение по двум статьям. Что касается состояния пострадавшего, то Сергей пробудет в больнице около 10 дней.
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