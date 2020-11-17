«Он начинает больше говорить, чем делать». Фёдор Емельяненко упрекнул Петра Яна

Знаменитый российский боец MMA Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, рассказал об отношении к действующему чемпиону UFC в легчайшей весовой категории Петру Яну.

«Это хороший боец. Но, знаете, я не люблю, когда боец начинает больше говорить языком, чем доказывать делом в ринге. Это касается любого бойца.

Я не читаю словесные перепалки, но до меня доходит определённая информация, встречаются заголовки статей. Мне кажется недопустимым подобное поведение. Если ты боец, то будь им до конца», — приводит слова Емельяненко «Р-Спорт».

Напомним, Ян стал чемпионом UFC в июле, после того как победил бразильца Жозе Алду. Не так давно россиянин оказался вовлечён в заочный конфликт с белорусским бойцом UFC Андреем Орловским, также он периодически ведёт перепалку в «Твиттере» с будущим соперником Алджамейном Стерлингом.