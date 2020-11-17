Шлеменко: Яндиев показал, что он опасен для общества. Так вести себя нельзя

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал конфликт бойца Bellator Сергея Харитонова и бывшего бойца UFC Адама Яндиева. Напомним, Яндиев избил Харитонова, в результате чего тот оказался в больнице.
«Тут даже дело не в кастете, был он или нет, а в вызывающем поведении. Хочешь подраться — вызови Сергея, встретьтесь, наденьте перчатки, ну или же на голых кулаках, да и выясните. Получается, Яндиев показал, что он опасен для общества. Так вести себя нельзя.
Ничего компрометирующего Яндиев не сказал. Просто Носов говорил: «Сейчас мы выложим, всё станет понятно». Но понятнее не стало. Вроде бы видео Яндиев записал, а толку от него нет. Конкретики никакой, просто вода», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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