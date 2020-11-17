Шлеменко объяснил, почему нельзя ужесточать наказания бойцам за драки на улице

Российский боец MMA Александр Шлеменко, комментируя драку Сергея Харитонова и Адама Яндиева, рассказал, почему отрицательно относится к идее ужесточить наказания бойцам за драки на улице. По его мнению, из-за одного случая нельзя делать выводы об общем положении дел.

«Я против ужесточения наказания профессиональным бойцам за драки на улице. Почему профессиональные бойцы должны страдать? Яндиев хоть и профессиональный боец, но далеко не топовый и не середняк. И что теперь? Из-за таких бойцов всех под одну гребёнку? Это неправильно.

Я бы ещё согласился, если бы профессиональные бойцы на улице избивали не бойцов. Но здесь было два бойца. Получается, если ты боец, у тебя сразу отягчающее обстоятельство? Бойцов не учат убивать, учат соревноваться друг с другом.

Харитонов сказал, что для него неприемлемо распускать руки на улице, а для другого приемлемо. Нужно жёстко и показательно наказывать того, кто распустил руки, чтобы остальным было неповадно», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.