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«Мне что, найти Яндиева, зарезать и сесть в тюрьму?» Харитонов жёстко ответил Носову

«Мне что, найти Яндиева, зарезать и сесть в тюрьму?» Харитонов жёстко ответил Носову
Бокс/ММА / Bellator 0

Российский боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал слова бывшего дзюдоиста и депутата Госдумы РФ Дмитрия Носова. Ранее Носов осудил обращение Харитонова в полицию после драки с Адамом Яндиевым.

«Значит, Дмитрий Носов таким и был депутатом Госдумы. Если он такое говорит, то в принципе ничего удивительного, что он был депутатом Госдумы, а на второй срок им не стал.

У нас страна, где должны соблюдаться законы. Где спортсмены должны тренироваться в залах, а не бить людей на улицах. Мне сейчас что, выйти, найти его, зарезать и сесть в тюрьму? Я добропорядочный гражданин и не имею права применять кулаки и совершать насильственные действия», — сказал Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Адвокат Харитонова отреагировал на новость, что Яндиева отпустят под подписку о невыезде
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