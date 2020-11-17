«Мне что, найти Яндиева, зарезать и сесть в тюрьму?» Харитонов жёстко ответил Носову
Российский боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал слова бывшего дзюдоиста и депутата Госдумы РФ Дмитрия Носова. Ранее Носов осудил обращение Харитонова в полицию после драки с Адамом Яндиевым.
«Значит, Дмитрий Носов таким и был депутатом Госдумы. Если он такое говорит, то в принципе ничего удивительного, что он был депутатом Госдумы, а на второй срок им не стал.
У нас страна, где должны соблюдаться законы. Где спортсмены должны тренироваться в залах, а не бить людей на улицах. Мне сейчас что, выйти, найти его, зарезать и сесть в тюрьму? Я добропорядочный гражданин и не имею права применять кулаки и совершать насильственные действия», — сказал Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.
Адвокат Харитонова отреагировал на новость, что Яндиева отпустят под подписку о невыезде
- 17 ноября 2020
-
17:21
-
17:01
-
16:57
-
16:42
-
16:22
-
16:14
-
16:00
-
15:43
-
14:55
-
13:11
-
12:29
-
12:00
-
11:01
-
10:50
-
10:05
-
09:41
-
09:23
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
02:33
-
02:19
-
00:26
-
00:24
- 16 ноября 2020
-
23:17
-
22:48
-
21:53
-
21:05
-
19:11
-
18:05
-
16:31
-
15:48
-
15:37
-
15:11
-
13:53
Партнерский контент