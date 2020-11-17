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Адвокат рассказал, что грозит Яндиеву за избиение Харитонова

Адвокат рассказал, что грозит Яндиеву за избиение Харитонова
Бокс/ММА / Bellator 0

Адвокат Андрей Князев рассказал, что может грозить бойцу MMA Адаму Яндиеву за избиение бойца Bellator Сергея Харитонова. Напомним, Яндиев избил Харитонова, в результате чего тот оказался в больнице.

«Всё будет зависеть от нанесённых травм. За такие дерзкие преступления обычно назначается реальное наказание, то есть лишение свободы. А дальше всё зависит от тяжести травм: сколько человек пролежит в больнице, было ли сотрясение. Травмы средней тяжести — статья 112: принудительные работы сроком до трёх лет либо лишение свободы сроком до трёх лет. Если же тяжкие травмы — срок лишения свободы до восьми лет. Вряд ли будет эта статья. При тяжких травмах рассматривают потерю слуха, зрения, органа, утраты каких-то функций. Всё установят врачи, эксперты. Если человек пролежал в больнице больше 21 дня, то преступление считается средней тяжести.

Конечно, суд рассматривает, насколько человек находится в адеквате. Могут ли отпустить под подписку о невыезде? Будут рассматривать место регистрации, место работы, возможность повторения преступления. Здесь всё-таки человек пошёл, побил другого. Вон футболистов не отпустили», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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