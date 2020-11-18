«Однозначно обратимся в Генпрокуратуру». Адвокат Харитонова – о выходе Яндиева на свободу

Российский боец Bellator Сергей Харитонов опубликовал видеообращение своего адвоката Александра Кравцова, который прокомментировал информацию о том, что Адам Яндиев выпущен из изолятора временного содержания.

«Добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас появилась информация, что через несколько часов Адам Яндиев будет освобождён. Для нас не понятно, почему органы прокуратуры не поддержали органы дознания, поскольку вчера Адам Яндиев был задержен в порядке ст. 91 УПК РФ, а сегодня его уже хотят освободить.

Мы, с Сергеем Харитоновым, сейчас принимаем решение о большой пресс-конференции. Сейчас решается вопрос, в каком месте и с какими СМИ будем проводить. Пресс-конференция состоится после того, как Сергей Харитонов выйдет из больницы.

Мы однозначно обратимся в Генеральную прокуратуру для того, чтобы они поставили на контроль расследование данного дела», — сказал адвокат Харитонова в опубликованном в «Инстаграме» Сергея видеоролике.

Публикация доступна в «инстаграме» Сергея Харитонова.

Харитонов опубликовал видео с подписью: «Пока я лежу в больнице страсти кипят...»

Напомним, 13 ноября Адам Яндиев, ранее выступавший в UFC, подрался с бойцом Bellator, ветераном смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. В результате, последний попал в больницу с многочисленными травмами. У Харитонова диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. Яндиеву грозит два года тюремного заключения.