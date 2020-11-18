«Лжец и преступник!» Носов обвинил Харитонова в том, что он сознательно заражал людей

Бывший дзюдоист и депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов ответил на критику со стороны бойца Bellator Сергея Харитонова. Напомним, Носов встал на сторону экс-бойца UFC Адама Яндиева, который избил Харитонова, в результате чего последний оказался в больнице.
«Серёженька Лжец Харитонов! А по сути, ещё и преступник, который с положительными тестами на COVID-19 идёт в народ!
Друзья, я знаю, что вам уже надоела тема с Серёженькой Лжецом Харитоновым, и, надеюсь, это последний пост про него. Но он необходим!
Я сразу не поверил истории с долгом у Яндиева. Жаль, что он не сдержался, он виноват и понесёт ответственность, а теперь и сам ответит всем на вопросы.
И теперь, когда Харитонов открыл свой лживый рот и в мой адрес, я посмеялся, ибо все знают историю про Таиланд. Но опустившийся в своём вранье до самого дна Харитонов услышал стук снизу и решил опуститься ещё ниже…
11 сентября в Химках у Харитонова 2 положительных теста на COVID-19. Он, зная об этом, идёт в ринг, а потом фоткается и обнимается с людьми!
Так поступают законопослушные граждане?! Скольких людей он заразил? А вот с этим уже разберутся органы. Считайте этот пост заявлением в прокуратуру. Сегодня-завтра мы предоставим оригиналы записей и свидетельские показания в прокуратуру.
Остаётся открытым вопрос: кто покрывал лжеца Харитонова? И кто, по-вашему, Харитонов после такого мерзкого поступка во время пандемии? Просто лжец или уже преступник?» — написал Носов в своём «инстаграме».
- 18 ноября 2020
-
14:35
-
14:11
-
13:45
-
13:16
-
12:00
-
11:29
-
10:40
-
10:28
-
09:34
-
09:00
-
06:15
-
02:09
-
00:49
-
00:40
- 17 ноября 2020
-
23:54
-
23:19
-
22:57
-
21:20
-
20:24
-
19:12
-
18:32
-
17:21
-
17:01
-
16:57
-
16:42
-
16:22
-
16:14
-
16:00
-
15:43
-
14:55
-
13:11
-
12:29
-
12:00
-
11:01
-
10:50