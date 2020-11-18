«Лжец и преступник!» Носов обвинил Харитонова в том, что он сознательно заражал людей

Бывший дзюдоист и депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов ответил на критику со стороны бойца Bellator Сергея Харитонова. Напомним, Носов встал на сторону экс-бойца UFC Адама Яндиева, который избил Харитонова, в результате чего последний оказался в больнице.

«Серёженька Лжец Харитонов! А по сути, ещё и преступник, который с положительными тестами на COVID-19 идёт в народ!

Друзья, я знаю, что вам уже надоела тема с Серёженькой Лжецом Харитоновым, и, надеюсь, это последний пост про него. Но он необходим!

Я сразу не поверил истории с долгом у Яндиева. Жаль, что он не сдержался, он виноват и понесёт ответственность, а теперь и сам ответит всем на вопросы.

И теперь, когда Харитонов открыл свой лживый рот и в мой адрес, я посмеялся, ибо все знают историю про Таиланд. Но опустившийся в своём вранье до самого дна Харитонов услышал стук снизу и решил опуститься ещё ниже…

11 сентября в Химках у Харитонова 2 положительных теста на COVID-19. Он, зная об этом, идёт в ринг, а потом фоткается и обнимается с людьми!

Так поступают законопослушные граждане?! Скольких людей он заразил? А вот с этим уже разберутся органы. Считайте этот пост заявлением в прокуратуру. Сегодня-завтра мы предоставим оригиналы записей и свидетельские показания в прокуратуру.

Остаётся открытым вопрос: кто покрывал лжеца Харитонова? И кто, по-вашему, Харитонов после такого мерзкого поступка во время пандемии? Просто лжец или уже преступник?» — написал Носов в своём «инстаграме».