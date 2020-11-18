Харитонов — Носову: подлец! Смотришь под юбку чужим жёнам и пишешь на мужей заявления

Российский боец Bellator Сергей Харитонов жёстко высказался в адрес бывшего дзюдоиста и депутата Госдумы РФ Дмитрия Носова, который встал на сторону Адама Яндиева. Напомним, Яндиев избил Харитонова, в результате чего тот оказался в больнице, а Адаму грозит два года тюрьмы.

«Подлец! Носов, ты, оказывается, любишь чужим жёнам под юбку смотреть, а потом на их мужей бежишь писать заявление в полицию, что якобы они тебе угрожают. Ты ещё пытаешься меня в чём-то обвинить, теперь понятно, почему тебя везде выгоняют, из Государственной Думы тебя выгнали, из ЛДПР, потом ты убежал в КПРФ, тебя и оттуда выгнали. Буквально недавно тебя выгнали из Общественной палаты РФ.

Носов, таких, как ты, в политике называют политическими проститутками. Ты и здесь себя ведёшь как проститутка», — написал Харитонов в своём «инстаграме».