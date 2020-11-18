Олейник: если Хабиб вернётся, то он должен драться с первыми двумя-тремя номерами рейтинга

Российский боец ММА Алексей Олейник прокомментировал слова президента UFC Даны Уайта о том, что в поединке Конора Макгрегора и Дастина Порье, который, как ожидается, состоится 23 января, не будет разыгран чемпионский пояс в лёгком весе.



«Не понимаю… Если Хабиб оставил спорт, зал, то Макгрегор и Порье должны бороться за титул. А если он вернётся, то понятное дело, что есть чемпион и их боя произойти не должно.



Знаете, я всегда за правду и правильность, а не хайпожорство или ещё что-нибудь. Есть рейтинг бойцов. Если Хабиб вернётся, то есть чемпион, который должен драться с первыми двумя-тремя номерами. Это было всегда, в любом виде спорта. Так будет честнее, что у Хабиба, Миочича или Вали Шевченко. В любом единоборстве! И это самый правильный вариант. Так считает не Олейник, просто так и есть. А всё остальное — это глупости», — приводит слова Алексея Олейника Sport24.

Президент UFC: Макгрегор и Порье не будут драться за пояс. Будет драться Хабиб