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Олейник: если Хабиб вернётся, то он должен драться с первыми двумя-тремя номерами рейтинга

Олейник: если Хабиб вернётся, то он должен драться с первыми двумя-тремя номерами рейтинга
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец ММА Алексей Олейник прокомментировал слова президента UFC Даны Уайта о том, что в поединке Конора Макгрегора и Дастина Порье, который, как ожидается, состоится 23 января, не будет разыгран чемпионский пояс в лёгком весе.

«Не понимаю… Если Хабиб оставил спорт, зал, то Макгрегор и Порье должны бороться за титул. А если он вернётся, то понятное дело, что есть чемпион и их боя произойти не должно.

Знаете, я всегда за правду и правильность, а не хайпожорство или ещё что-нибудь. Есть рейтинг бойцов. Если Хабиб вернётся, то есть чемпион, который должен драться с первыми двумя-тремя номерами. Это было всегда, в любом виде спорта. Так будет честнее, что у Хабиба, Миочича или Вали Шевченко. В любом единоборстве! И это самый правильный вариант. Так считает не Олейник, просто так и есть. А всё остальное — это глупости», — приводит слова Алексея Олейника Sport24.

Президент UFC: Макгрегор и Порье не будут драться за пояс. Будет драться Хабиб
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