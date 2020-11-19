Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Яндиев – Харитонову: завтра может что-то нехорошее с тобой произойти

Яндиев – Харитонову: завтра может что-то нехорошее с тобой произойти
Бокс/ММА / Bellator 0

Боец смешанных единоборств Адам Яндиев обратился к бойцу Bellator Сергею Харитонову.

«Тебе, Сергей, надо одуматься, полечить хотя бы немного свою голову и замолчать уже наконец. Ты уже очень далеко зашёл. Завтра может что-то нехорошее с тобой произойти. И чтобы меня не обвиняли, что я где-то виноват, что я где-то был причастен к этому. Прошу, если адекватные люди рядом с Сергеем есть, пусть ему это объяснят и донесут», — сказал Яндиев в интервью на YouTube-канале Podcast Golitsin Experience.

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.

Харитонов написал заявление в полицию, Яндиеву грозит два года тюремного заключения.

Адвокат рассказал, что грозит Яндиеву за избиение Харитонова
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020