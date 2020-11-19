Яндиев – Харитонову: завтра может что-то нехорошее с тобой произойти

Боец смешанных единоборств Адам Яндиев обратился к бойцу Bellator Сергею Харитонову.
«Тебе, Сергей, надо одуматься, полечить хотя бы немного свою голову и замолчать уже наконец. Ты уже очень далеко зашёл. Завтра может что-то нехорошее с тобой произойти. И чтобы меня не обвиняли, что я где-то виноват, что я где-то был причастен к этому. Прошу, если адекватные люди рядом с Сергеем есть, пусть ему это объяснят и донесут», — сказал Яндиев в интервью на YouTube-канале Podcast Golitsin Experience.
Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.
Харитонов написал заявление в полицию, Яндиеву грозит два года тюремного заключения.
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