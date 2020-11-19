Яндиев рассказал о сути конфликта с Харитоновым

Российский боец смешанных единоборств Адам Яндиев, ранее выступавший в UFC, рассказал, почему у него возник конфликт с бойцом Bellator Сергеем Харитоновым. Напомним, 32-летний Яндиев избил 40-летнего Харитонова, в результате чего тот оказался в больнице, и Адаму теперь грозит два года тюрьмы.
«Вся суть была в том, что человек ни разу мне не озвучил, что я ему должен, а начал говорить об этом за моей спиной. Я начал узнавать об этом от других людей. И когда я спросил у Сергея, что я ему должен, попросил обосновать, где я должен, он не смог этого сделать.
Всегда говорите в лицо. Если вы будете за спиной обсуждать своих братьев и друзей — это не мужской, а женский поступок», — рассказал Яндиев в интервью YouTube-каналу Podcast Golitsin Experience.
- 19 ноября 2020
-
10:19
-
09:37
-
09:02
-
05:26
-
00:40
- 18 ноября 2020
-
23:06
-
21:57
-
21:05
-
19:07
-
17:59
-
16:31
-
14:35
-
14:11
-
13:45
-
13:16
-
12:00
-
11:29
-
10:40
-
10:28
-
09:34
-
09:00
-
06:15
-
02:09
-
00:49
-
00:40
- 17 ноября 2020
-
23:54
-
23:19
-
22:57
-
21:20
-
20:24
-
19:12
-
18:32
-
17:21
-
17:01
-
16:57