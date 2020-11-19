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Яндиев рассказал о сути конфликта с Харитоновым

Яндиев рассказал о сути конфликта с Харитоновым
Бокс/ММА / Bellator 0

Российский боец смешанных единоборств Адам Яндиев, ранее выступавший в UFC, рассказал, почему у него возник конфликт с бойцом Bellator Сергеем Харитоновым. Напомним, 32-летний Яндиев избил 40-летнего Харитонова, в результате чего тот оказался в больнице, и Адаму теперь грозит два года тюрьмы.

«Вся суть была в том, что человек ни разу мне не озвучил, что я ему должен, а начал говорить об этом за моей спиной. Я начал узнавать об этом от других людей. И когда я спросил у Сергея, что я ему должен, попросил обосновать, где я должен, он не смог этого сделать.

Всегда говорите в лицо. Если вы будете за спиной обсуждать своих братьев и друзей — это не мужской, а женский поступок», — рассказал Яндиев в интервью YouTube-каналу Podcast Golitsin Experience.

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