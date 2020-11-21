Орловский дал прогноз на бой Волков — Оверим

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский оценил перспективы Александра Волкова в поединке с Алистаром Оверимом. По словам белоруса, при правильном подходе россиянин имеет шансы на успех.

«Предсказывать что-то неправильно, но если Волков будет действовать, как в бою с Блейдсом в третьем, четвёртом и пятом раундах, будет прессинговать, если у него будут подняты ручки, а борода опущена, то очень даже неплохой шанс победить», — сказал Орловский, отвечая на вопросы подписчиков в «Инстаграме».

Напомним, бой Александр Волков — Алистар Оверим должен пройти в следующем году. Точная дата пока не известна. Волков последний раз выходил в октагон 24 октября 2020 года. На турнире UFC 254 он нокаутировал Уолта Харриса.