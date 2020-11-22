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Валентина Шевченко победила Дженнифер Майю и защитила титул чемпионки UFC

Валентина Шевченко победила Дженнифер Майю и защитила титул чемпионки UFC
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 255. В соглавном бою чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко защищала титул от посягательств Дженнифер Майи.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Валентины Шевченко единогласным решением судей.

В главном событии вечера сразились чемпион в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и претендент на пояс Алекс Перес. Бой завершился в первом раунде — бразильский боец зашёл сопернику в ноги, после чего Фигейредо исполнил удушающий прием. Судья остановил поединок.

Напомним, ранее в рамках предварительного карда представительница Киргизии Антонина Шевченко, сестра чемпионки женского наилегчайшего веса Валентины Шевченко, одержала победу над бразильянкой Ариане Липски.

«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию шоу UFC 255.

UFC 2020. UFC 255, Лас-Вегас, США
Валентина Шевченко (W) - Дженнифер Майя
22 ноября 2020, воскресенье. 08:05 МСК
Валентина Шевченко
Окончено
PTS
Дженнифер Майя
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