Валентина Шевченко победила Дженнифер Майю и защитила титул чемпионки UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 255. В соглавном бою чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко защищала титул от посягательств Дженнифер Майи.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Валентины Шевченко единогласным решением судей.

В главном событии вечера сразились чемпион в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и претендент на пояс Алекс Перес. Бой завершился в первом раунде — бразильский боец зашёл сопернику в ноги, после чего Фигейредо исполнил удушающий прием. Судья остановил поединок.

Напомним, ранее в рамках предварительного карда представительница Киргизии Антонина Шевченко, сестра чемпионки женского наилегчайшего веса Валентины Шевченко, одержала победу над бразильянкой Ариане Липски.

«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию шоу UFC 255.