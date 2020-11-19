Бой Шевченко — Майя на UFC 255. Пуля, вперёд, Россия тебя поддержит! LIVE!

Главные события турнира, на котором будут сражаться не чужие для нас сёстры — Валентина и Антонина, — на «Чемпионате.

В ночь на 22 ноября 2020 в UFC APEX, расположенном в Лас-Вегасе (штат Невада, США), состоится очередной номерной турнир UFC. И как водится, не обойдётся он без титульных поединков. В главном бою встретятся Дейвесон Фегередо и Алекс Перез, которые поборются за пояс в наилегчайшей весовой категории, который принадлежит сейчас Богу войны. Не менее интересным станет для нас и соглавный бой, в котором свой титул в наилегчайшем женском дивизионе будет защищать Валентина Шевченко. Противостоять уроженки Кииргизии будет Дженнифер Майя.

Кроме того, в октагон субботней ночью выйдет и старшая сестра Пули — Антонина. Соперницей её станет Ариани Липски. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира с подробностями его подготовки.