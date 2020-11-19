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Валентина Шевченко — Дженнифер Майя: дата боя, где смотреть, онлайн-трансляция UFC 255, 22 ноября

Валентина Шевченко — Дженнифер Майя: дата боя
Роман Дёмин
Бой Шевченко — Майя на UFC 255. Пуля, вперёд, Россия тебя поддержит! LIVE!
Главные события турнира, на котором будут сражаться не чужие для нас сёстры — Валентина и Антонина, — на «Чемпионате.
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь на 22 ноября 2020 в UFC APEX, расположенном в Лас-Вегасе (штат Невада, США), состоится очередной номерной турнир UFC. И как водится, не обойдётся он без титульных поединков. В главном бою встретятся Дейвесон Фегередо и Алекс Перез, которые поборются за пояс в наилегчайшей весовой категории, который принадлежит сейчас Богу войны. Не менее интересным станет для нас и соглавный бой, в котором свой титул в наилегчайшем женском дивизионе будет защищать Валентина Шевченко. Противостоять уроженки Кииргизии будет Дженнифер Майя.

Кроме того, в октагон субботней ночью выйдет и старшая сестра Пули — Антонина. Соперницей её станет Ариани Липски. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира с подробностями его подготовки.

Полный кард турнира UFC 255 Где смотреть бой Шевченко — Майя
Live Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC 255

Основной кард

Дейвисон Фигейредо — Алекс Перес
Валентина Шевченко — Дженнифер Майя
Тим Минс — Майк Перри
Кэтлин Чукагян — Синтия Кальвильо
Маурисио Руа — Пол Крейг.

Предварительный кард

Брэндон Морено — Брэндон Ройвал
Хоакин Бакли — Джордан Райт
Антонина Шевченко — Ариан Липски
Николас Дэлби — Даниэль Родригес
Алан Жубан — Джаред Гуден
Кайл Даукаус — Дастин Штольцфус
Луис Коске — Саша Палатников.

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11:03 Игорь Брагин

Где смотреть бой Шевченко — Майя

Трансляция турнира UFC 255 с соглавным боем Шевченко – Майа запланирована на 22 ноября по московскому времени и начнется в 03:00. Поединки основного карда стартуют ориентировочно в 06:00 (мск).

Смотреть онлайн можно будет в мобильном приложении UFC Fight Pass, а также на канале UFC ТВ, трансляция которого пройдёт на онлайн-площадке Wink. Ориентировочное начало боя Шевченко — Майя запланировано на 07:30 мск.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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