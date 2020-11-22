Источник: бой Яна и Стерлинга на турнире UFC 256 отменён

Поединок российского чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна и американского бойца Алджэмейна Стерлинга был отменён, сообщает «Вестник ММА». Точная причина отмены поединка пока не известна.



По информации источника, есть две возможные версии: проблемы с визой у Петра или травма российского бойца. По некоторой информации, бой может быть перенеcён на турнир UFC 258.



Турнир UFC 257 должен был состояться 12 декабря 2020 года. Ранее этот турнир лишился главного поединка между чемпионкой UFC в двух весовых категориях Амандой Нуньес и Меган Андерсон за титул в полулёгком весе на турнире UFC 256.



Напомним, Ян завоевал пояс в июле, после того как победил бразильца Жозе Алду на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На его счету 15 побед и одно поражение, у Стерлинга 19 побед и три поражения.