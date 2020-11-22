Фигейредо может провести следующую защиту титула уже 12 декабря

Ранним утром 22 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 255. В его главном поединке чемпион лиги в наилегчайшем дивизионе Дейвисон Фигейредо впервые защитил титул, победив удушающим приёмом Алекса Переса уже в первом раунде.
Следующую защиту бразилец может провести уже через три недели. Дейвисон может выступить на турнире UFC 256, который запланирован на 12 декабря 2020 года. Вероятный соперник — первый номер рейтинга Брендон Морено. Переговоры по этому поводу уже ведутся, сообщает MMA Fighting.
На пресс-конференции после турнира UFC 255 президент лиги Дана Уайт также заявлял, что надеется на возвращение Фигейредо в декабре.
Если Дейвисон действительно появится в октагоне уже через три недели и победит, он станет первым в истории бойцом UFC, защитившим титул два месяца кряду.
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