Источники в США также подтвердили отмену боя Ян — Стерлинг

Источники в США подтверждают отмену поединка чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани. Причины отмены остаются неизвестными.

Напомним, Ян должен был провести первую защиту титула на турнире UFC 256 12 декабря. Шоу лишилось уже второго титульного боя. Ранее из карда исключили бой Аманды Нуньес и Меган Андерсон.

На данный момент существует вероятность, что главным событием UFC 256 станет бой Дейвисона Фигейредо и Брендона Морено. Кроме того, не исключается, что бой Фигейредо и Морено будет перенесён на 19 декабря, а турнир в эту дату станет номерным, в то время как шоу 12 декабря получит статус обычного.