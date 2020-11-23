Юрист оценил шансы Харитонова выиграть у Яндиева дело о мошенничестве

Юрист Андрей Князев рассказал, каковы, по его мнению, шансы бойца Bellator Сергея Харитонова выиграть у экс-бойца UFC Адама Яндиева дело о мошенничестве.
Напомним, ранее Харитонов, которого избил Яндиев, написал заявление в полицию по факту побоев. Сегодня, 23 ноября, стало известно, что Сергей подал второе заявление, в котором обвинил Адама в мошенничестве. В новом заявлении Харитонова указано, что Яндиев воспользовался его доверием и хорошим расположением и обманом получил от него более 1 млн рублей.
«Шансы на то, чтобы доказать умысел мошенничества со стороны Яндиева, не такие большие. Заявление поступило после драки, до этого претензий никаких не было. Долговые обязательства между друзьями и полуздрузьями проходят обычно без расписок. Мне кажется, что Яндиев не решал что-то специально не отдавать. Надо расследовать, но обычно такие дела не имеют судебной перспективы.
Мало того что нужна расписка, нужен ещё и умысел именно не отдавать. Например, специально вводить в заблуждение, исчезать потом. А Яндиев куда исчезал? Он, наоборот, пришёл, да ещё и ударил. Он никуда не скрывался.
Эти претензии могут быть выяснены в гражданско-правовом порядке. Повторюсь, мошенники скрываются, так что на мошенничество не похоже, больше на хулигана», — рассказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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