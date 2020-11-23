Харитонов обвинил Яндиева в мошенничестве и написал второе заявление в полицию

Российский боец Bellator Сергей Харитонов обвинил экс-бойца UFC Адама Яндиева в мошенничестве и написал второе заявление в полицию, сообщает телеграм-канал Baza. Напомним, ранее Харитонов, которого избил Яндиев, написал заявление по факту побоев.

В новом заявлении Харитонова указано, что Яндиев воспользовался его доверием и хорошим расположением и обманом получил от него более 1 млн рублей. По словам Сергея, эти средства Адам получил от него три года назад, в 2017 году. Ранее Харитонов говорил, что когда-то близко общался с Яндиевым и неоднократно одалживал ему крупные суммы, однако ни разу обратно их так и не получил.

Полиция начала проверку по статье уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере».