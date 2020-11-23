А. Емельяненко: в Чечне я жил в «золотой клетке». Мне там очень понравилось

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал о периоде жизни в Чечне. Напомним, именно в Чечне Емельяненко проводил тренировочный лагерь в преддверии поединка с Магомедом Исмаиловым, который 24 июля нокаутировал его в третьем раунде.

«Я сейчас в Москве. В Чечне я занимался только спортом, жил в «золотой клетке». А здесь — звонки, встречи, решение личных вопросов и проблем. Очень сильно это дёргает. Тренируюсь утром и вечером, в остальное время кому-то надо помочь, кого-то спасти. Иногда даже пропускаю тренировочный режим и еду по абсолютно ненужным делам.

Сейчас договариваюсь с руководством Чечни, чтобы вернуться. Мне там очень понравилось. Лучше буду находиться в Чечне, в спокойном регионе и спокойном режиме. Заниматься спортом и побеждать», — цитирует Емельяненко «Всёпроспорт».