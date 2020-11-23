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Россиянин Руслан Магомедов проведет бой против украинца Дмитрия Побережца

Россиянин Руслан Магомедов проведет бой против украинца Дмитрия Побережца
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Экс-боец UFC россиянин Руслан Магомедов проведёт бой против украинца Дмитрия Побережца 13 декабря на турнире АСА в Москве в андеркарде боя Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова. Поединок пройдёт в тяжёлой весовой категории.

Руслан Магомедов провёл 16 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 15 побед. Магомедов за карьеру провёл три поединка в UFC, в которых одержал три победы. Последний бой Магомедов провёл на турнире ACA 101 в Варшаве, победив решением судей Даниэля Джеймса.

Дмитрий Побережец дебютировал в промоушене АСА в августе 2020 года, победив Адама Палача техническим нокаутом. Всего на счету Побережца 32 поединка в ММА, в которых он одержал 25 побед, пять раз потерпел поражение, один бой завершился вничью и ещё один поединок был признан несостоявшимся.

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