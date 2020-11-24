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Узденов: главное, чтобы история Харитонова и Яндиева не ушла в межнациональный конфликт

Узденов: главное, чтобы история Харитонова и Яндиева не ушла в межнациональный конфликт
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Боец ММА Марат Узденов, выступая на пресс-конференции Сергея Харитонова, выразил надежду, что конфликт его друга Сергея Харитонова с Адамом Яндиевым не станет причиной других межнациональных разборок.

«Я был и практически всё видел. Такого не должно быть. Сергей всё выдержал и можно говорить о каких-то делах. Грязь с обеих сторон — некрасиво. Главное, чтобы это не ушло в межнациональный конфликт. Надеюсь, что это скоро закончится. Сергей мне ближе, чем друг.

Конец один всевышний знает, надо поберечь свои силы и заработать что-то на тот свет. Надеюсь, что у нас будет спортивное братство, как в СССР», — передаёт слова Узденова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Избиение ветерана ММА Сергея Харитонова. Хронология конфликта:

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