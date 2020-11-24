Узденов: главное, чтобы история Харитонова и Яндиева не ушла в межнациональный конфликт
Боец ММА Марат Узденов, выступая на пресс-конференции Сергея Харитонова, выразил надежду, что конфликт его друга Сергея Харитонова с Адамом Яндиевым не станет причиной других межнациональных разборок.
«Я был и практически всё видел. Такого не должно быть. Сергей всё выдержал и можно говорить о каких-то делах. Грязь с обеих сторон — некрасиво. Главное, чтобы это не ушло в межнациональный конфликт. Надеюсь, что это скоро закончится. Сергей мне ближе, чем друг.
Конец один всевышний знает, надо поберечь свои силы и заработать что-то на тот свет. Надеюсь, что у нас будет спортивное братство, как в СССР», — передаёт слова Узденова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Избиение ветерана ММА Сергея Харитонова. Хронология конфликта:
- 24 ноября 2020
-
13:35
-
13:35
-
13:30
-
13:28
-
13:22
-
13:15
-
12:00
-
11:00
-
10:19
-
09:39
-
09:00
-
08:28
-
03:56
-
01:02
- 23 ноября 2020
-
23:54
-
22:52
-
21:56
-
20:45
-
19:01
-
18:01
-
16:32
-
16:09
-
15:28
-
15:19
-
14:21
-
14:12
-
13:00
-
12:00
-
11:03
-
10:21
-
09:48
-
09:41
-
09:22
-
09:02
-
08:51
Партнерский контент