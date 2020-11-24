Bellator дисквалифицировала Харитонова на три месяца
Российский боец Bellator Сергей Харитонов минимум три месяца не сможет проводить поединки по состоянию здоровья.
«Организация Bellator дисквалифицировала меня из-за проблем со здоровьем минимум на три месяца», — приводит слова Харитонова ТАСС.
Харитонов пришёл в Bellator в 2016 году. Всего на его счету 31 победа и восемь поражений в смешанных единоборствах.
Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. 23 ноября Харитонова выписали из больницы, 24 ноября он помирился с Яндиевым.
Харитонов подробно объяснил, почему согласился помириться с Яндиевым
- 24 ноября 2020
-
16:02
-
15:54
-
15:38
-
15:11
-
14:50
-
14:00
-
13:52
-
13:40
-
13:35
-
13:35
-
13:30
-
13:28
-
13:22
-
13:15
-
12:00
-
11:00
-
10:19
-
09:39
-
09:00
-
08:28
-
03:56
-
01:02
- 23 ноября 2020
-
23:54
-
22:52
-
21:56
-
20:45
-
19:01
-
18:01
-
16:32
-
16:09
-
15:28
-
15:19
-
14:21
-
14:12
-
13:00
Партнерский контент