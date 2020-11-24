Bellator дисквалифицировала Харитонова на три месяца

Российский боец Bellator Сергей Харитонов минимум три месяца не сможет проводить поединки по состоянию здоровья.

«Организация Bellator дисквалифицировала меня из-за проблем со здоровьем минимум на три месяца», — приводит слова Харитонова ТАСС.

Харитонов пришёл в Bellator в 2016 году. Всего на его счету 31 победа и восемь поражений в смешанных единоборствах.

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. 23 ноября Харитонова выписали из больницы, 24 ноября он помирился с Яндиевым.