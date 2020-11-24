Харитонов подробно объяснил, почему согласился помириться с Яндиевым

Российский боец Bellator Сергей Харитонов подробно прокомментировал факт примирения с избившим его экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым.

«Все мы имеем право на ошибку. Мой тренер говорил: человеку можно дать право на ошибку один раз, больше нельзя. Мы все приходим в зал, жёстко в спаррингах можем постоять, но потом сидим пьём чай.

Я рад, что мы помирились и закрыли все вопросы. Ребята, если такое же произошло — говорите, говорите, говорите. Нужно защищать слабого и быть патриотом своей страны.

Я сделал для себя выводы из этой ситуации, мы поговорили с Адамом по-мужски. Нужно было поговорить до инцидента. Слава богу, что мы крепкие и не было никакого летального исхода. У меня есть сейчас перестановки в карьере. Руководство Bellator взволновано, но я это переживу.

Я знал, что Абдо извинился. Но это никак на меня не повлияло. Своё решение я принимал лично. И считаю, что так и должно быть. Каждый человек имеет право на своё мнение.

Не хочу никаких уголовных дел и преследований. Я человек, который воспитывает шестерых детей. Адам — четырёх. У детей должен быть отец. Человек имеет право на ошибку, но повторять ошибки человек не должен. От этого и я не застрахован. В школе я тоже мог где-то повздорить. Это было и в моей практике, я не святой человек. Сейчас мы повзрослели, взвесили и исправили эти ошибки», — передаёт слова Харитонова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.