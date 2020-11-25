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Тактаров — о Харитонове: как сейчас себя чувствуют десантники по всей стране?

Тактаров — о Харитонове: как сейчас себя чувствуют десантники по всей стране?
Бокс/ММА / Bellator 0

Ветеран смешанных единоборств, чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал ситуацию вокруг завершения конфликта Сергея Харитонова и Адама Яндиева.

Тактаров дал понять, что недоволен решением Харитонова пойти на мировую со своим обидчиком.

«И вот тут мы видим человека, который вроде бы с тобой одной нации. Десантник. Вот как десантники сейчас чувствуют себя по всей стране? Десантники же не такие. Я знаю десантников, которые в Афганистане в плену были, высоты защищали. Я знаю других десантников, которые умрут, но не предадут знамя полка и свою честь.
Подножку сделал представитель своей нации. Наверное, остаётся только улыбаться на это», — сказал Тактаров в эфире на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, что Харитонов является воспитанником прославленного Рязанского Высшего воздушно-десантного командного училища.

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