Тактаров — о Харитонове: как сейчас себя чувствуют десантники по всей стране?

Ветеран смешанных единоборств, чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал ситуацию вокруг завершения конфликта Сергея Харитонова и Адама Яндиева.
Тактаров дал понять, что недоволен решением Харитонова пойти на мировую со своим обидчиком.
«И вот тут мы видим человека, который вроде бы с тобой одной нации. Десантник. Вот как десантники сейчас чувствуют себя по всей стране? Десантники же не такие. Я знаю десантников, которые в Афганистане в плену были, высоты защищали. Я знаю других десантников, которые умрут, но не предадут знамя полка и свою честь.
Подножку сделал представитель своей нации. Наверное, остаётся только улыбаться на это», — сказал Тактаров в эфире на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, что Харитонов является воспитанником прославленного Рязанского Высшего воздушно-десантного командного училища.
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