Порье: если Хабиб ушёл, мой бой с Макгрегором должен быть титульным

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье заявил, что его следующий поединок должен быть титульным, поскольку обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Напомним, следующим соперником Порье станет бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.
«Думаю, если Хабиб ушёл и не вернётся, то я следующий в списке претендентов на титул. И это должен быть титульный бой. Поединок может пройти за пояс неоспоримого чемпиона. Думаю, в этом есть смысл.
Дана (президент UFC Дана Уайт. — Прим. «Чемпионата») говорит одно, Хабиб — другое. Кто знает, где правда? Время покажет», — приводит слова Порье MMAJunkie.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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