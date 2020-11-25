Порье: если Хабиб ушёл, мой бой с Макгрегором должен быть титульным

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье заявил, что его следующий поединок должен быть титульным, поскольку обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Напомним, следующим соперником Порье станет бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

«Думаю, если Хабиб ушёл и не вернётся, то я следующий в списке претендентов на титул. И это должен быть титульный бой. Поединок может пройти за пояс неоспоримого чемпиона. Думаю, в этом есть смысл.

Дана (президент UFC Дана Уайт. — Прим. «Чемпионата») говорит одно, Хабиб — другое. Кто знает, где правда? Время покажет», — приводит слова Порье MMAJunkie.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.