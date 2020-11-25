Тони Джонсон перевесил Даниэля Омельянчука перед чемпионским боем

В польском городе Лодзи прошло взвешивание участников турнира ACA 114. Американский Халк Тони Джонсон перевесил соперника более чем на три килограмма. Весы под Тони Джонсоном показали 120,35 кг, под его соперником Даниэлем Омельянчуком из Польши — 117,2.



На кону противостояния будет стоять вакантный чемпионский титул в тяжёлом весе, который соперники разыграют 26 ноября в главном бою ACA 114.



Полный кард турнира ACA 114:



Основной кард



Даниель Омельянчук (Польша) — Тони Джонсон (США)

Рафаль Харатык (Польша)- Никола Дипчиков (Болгария)

Аурел Пиртеа (Румыния) — Леван Макашвили (Грузия)

Дмитрий Парубченко (Украина) — Леонардо Лимбергер (Бразилия)

Рене Пессоа (Бразилия) — Бартош Лещко (Польша)



Прелимы:



Дэниель Джеймс (США) — Михал Мартинек (Чехия)

Аттила Коркмаз (Германия) — Якуб Ковалевич (Польша)

Лукаш Копера (Польша) — Михаель Рирш (Австрия)

Рауль Тутараули (Грузия) — Драголюб Станоевич (Босния и Герцеговина)

Камиль Онищук (Польша) — Кристиан Бельски (Польша)

Адам Палаш (Польша) — Олегс Емельяновс (Латвия)

Карлос Эдуардо (Бразилия) vs Кори Хэндрикс (США)

Томаш Дэк (Словакия) vs Микаэль Силандер (Финляндия).