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Тренер Нурмагомедова: Хабиб не вышел из игры. Это сто процентов

Тренер Нурмагомедова: Хабиб не вышел из игры. Это сто процентов
Бокс/ММА / UFC 0

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сказал, что его подопечный, который после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры, вернётся в спорт.

«Насколько я понимаю, раз он сдаёт тесты для USADA, он остаётся частью системы. Он ещё никуда не ушёл.

Никто не знает, что в точности означает та речь Хабиба после боя, его объявление об уходе. Но я на сто процентов уверен, что всё это не означает, что он вышел из игры. Вот это сто процентов», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Real Quick With Mike Swick Podcast.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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