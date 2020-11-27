«Было слишком много эмоциональных вампиров». Тайсон — о плохом периоде в карьере

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал о сложном периоде в карьере, который наступил после того, как он в 1986 году победил Тревора Бербика и стал чемпионом мира по версии WBC.
«Лучший период в моей жизни был до того, как я завоевал первый титул. Когда я выиграл титул, стало сложно. Это был плохой период. Вокруг меня было слишком много эмоциональных вампиров», — приводит слова Тайсона Essentially Sports.
Напомним, 28 ноября 54-летний Тайсон и 51-летний Рой Джонс проведут выставочный поединок. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты. В послужном списке Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл. Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел девять поражений.
Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно проиграл Кевину Макбрайду. Рой Джонс последний раз бился в 2018-м и победил Скотта Сигмона.
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