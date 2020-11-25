Стали известны гонорары Тайсона и Роя Джонса за бой
Стало известно, сколько заработают легендарные американские боксёры Майк Тайсон и Рой Джонс за поединок, который состоится 28 ноября. По информации журналиста Yahoo Sports Кевина Айола, Тайсон заработает за бой $ 10 млн, Джонс — примерно $ 3 млн. Об этом журналист сообщил в своём «твиттере».
Напомним, 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут выставочный поединок. Бой будет состоять из восьми раундов по две минуты.
В послужном списке Тайсона 58 боёв, 50 из которых он выиграл. Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел девять поражений.
Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно проиграл Кевину Макбрайду. Рой Джонс последний раз бился в 2018 году и победил Скотта Сигмона.
54-летний Тайсон показал впечатляющую физическую форму перед боем с Роем Джонсом. Фото
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