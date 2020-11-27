Стала известна цена билетов на бой Исмаилов — Штырков

Президент лиги АСА Алексей Яценко рассказал, что сегодня, 27 ноября, в продажу поступили билеты на бой Магомеда Исмаилова с Иваном Штырковым. Глава промоушена отметил, что трибуны «ВТБ Арена» планируется заполнить на 25%.

«Сегодня стартовала продажа билетов на бой Исмаилов-Штырков, который пройдёт в Москве. Билеты поступят в продажу в ограниченном количестве, мы планируем заполнить 25% от вместимости «ВТБ Арены» с учётом текущих ограничений. Стоимость самых дешёвых билетов 1200, самых дорогих — до 50000 рублей", — сказал Яценко.



Бой Магомеда Исмаилова с Иваном Штырковым пройдёт 13 декабря в Москве на «ВТБ Арена».

Напомним, что в минувшем поединке Исмаилов победил тяжеловеса Александра Емельяненко.