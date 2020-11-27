Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Стала известна цена билетов на бой Исмаилов — Штырков

Стала известна цена билетов на бой Исмаилов — Штырков
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Президент лиги АСА Алексей Яценко рассказал, что сегодня, 27 ноября, в продажу поступили билеты на бой Магомеда Исмаилова с Иваном Штырковым. Глава промоушена отметил, что трибуны «ВТБ Арена» планируется заполнить на 25%.

«Сегодня стартовала продажа билетов на бой Исмаилов-Штырков, который пройдёт в Москве. Билеты поступят в продажу в ограниченном количестве, мы планируем заполнить 25% от вместимости «ВТБ Арены» с учётом текущих ограничений. Стоимость самых дешёвых билетов 1200, самых дорогих — до 50000 рублей", — сказал Яценко.

Бой Магомеда Исмаилова с Иваном Штырковым пройдёт 13 декабря в Москве на «ВТБ Арена».

Напомним, что в минувшем поединке Исмаилов победил тяжеловеса Александра Емельяненко.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020