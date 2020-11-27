Стала известна цена билетов на бой Исмаилов — Штырков
Президент лиги АСА Алексей Яценко рассказал, что сегодня, 27 ноября, в продажу поступили билеты на бой Магомеда Исмаилова с Иваном Штырковым. Глава промоушена отметил, что трибуны «ВТБ Арена» планируется заполнить на 25%.
«Сегодня стартовала продажа билетов на бой Исмаилов-Штырков, который пройдёт в Москве. Билеты поступят в продажу в ограниченном количестве, мы планируем заполнить 25% от вместимости «ВТБ Арены» с учётом текущих ограничений. Стоимость самых дешёвых билетов 1200, самых дорогих — до 50000 рублей", — сказал Яценко.
Бой Магомеда Исмаилова с Иваном Штырковым пройдёт 13 декабря в Москве на «ВТБ Арена».
Напомним, что в минувшем поединке Исмаилов победил тяжеловеса Александра Емельяненко.
- 27 ноября 2020
-
20:17
-
20:06
-
19:55
-
18:24
-
17:19
-
16:31
-
15:04
-
14:04
-
13:00
-
12:13
-
11:01
-
10:01
-
09:02
-
05:23
-
01:18
-
00:52
-
00:26
- 26 ноября 2020
-
23:32
-
23:00
-
21:23
-
20:52
-
19:48
-
18:58
-
17:21
-
16:03
-
15:23
-
14:37
-
13:00
-
12:27
-
12:26
-
12:24
-
12:17
-
11:10
-
10:21
-
09:37
Партнерский контент