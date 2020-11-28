Стало известно, кто пропустит чемпионат России по боксу

В пятницу, 27 ноября, в Оренбурге прошла жеребьевка чемпионата России по боксу, распределившая спортсменов по турнирной сетке. Кроме того, стало известно, кто из заявленных спортсменов не выйдет на ринг, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Первые бои начнутся в субботу, 28 ноября, в 12:00. Всего мандатную комиссию прошли 309 спортсменов. Самая многочисленная весовая категория – до 75 кг, где сразятся 39 боксёров. Самая малочисленная – до 49 кг, куда попал 21 спортсмен.



По состоянию здоровья в соревнованиях не смогут принять участие член сборной России по боксу, мастер спорта международного класса Алексей Мазур, а также чемпион мира-2019, чемпион России-2018, мастер спорта международного класса Глеб Бакши, который получил травму. Напоминаем, что чемпионат России по боксу – это возможность войти в состав национальной сборной, представляющей Россию на Олимпийских играх в Токио.



В весовой категории до 52 кг выступят 27 боксёров, уже в 1/4 могут встретиться бронзовый призер чемпионата России-2019, бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи 19-22 лет Максим Стахеев и серебряный призер чемпионата России-2019, серебряный призер чемпионата мира-2015, двукратный чемпион Европы (но в весовой категории до 49 кг), участник чемпионата мира-2019 в весе до 52 кг Василий Егоров.



В 1/4 весовой категории до 57 кг могут встретиться многократный призер чемпионатов России («бронза» чемпионата России-2019 года) Овик Оганнисян и трехкратный чемпион России, серебряный призёр чемпионата России-2019, победитель Европейских игр-2015 Бахтовар Назиров. Отметим, что действующий чемпион России в этом весе Альберт Батыргазиев в 2020 году выступит на одну категории выше — до 60 кг.



В 1/8 финала в категории свыше 91 кг могут встретиться победитель юношеских Олимпийских игр-2018 Алексей Дронов и боксёр, имеющий три победы в профессионалах, Владимир Иванов.



Торжественное открытие чемпионата, с участием губернатора Оренбургской области Дениса Паслера и генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва, состоится 28 ноября в 17:00. Правительство Оренбурга согласовало возможность заполнения зрителями 50% мест в зале, где будет осуществлена «шахматная рассадка». Предстоящий чемпионат пройдёт при строгом соблюдении всех санитарных норм на базе СКК «Оренбуржье», который вмещает чуть более 3000 зрителей.



Чемпионат России по боксу среди мужчин пройдёт в Оренбурге с 28 ноября по 5 декабря 2020 года. Поддержать участников приедут именитые представители российского бокса: двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, олимпийские чемпионы Александр Лебзяк, Рахим Чахкиев, Егор Мехонцев, Гайдарбек Гайдарбеков и другие.