Джейкобс победил Росадо, Елеусинов нокаутировал Индонго

Во Флориде (США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого выступил экс-чемпион мира Дэниел Джейкобс. Его соперником стал Габриэль Росадо. Встреча прошла во втором среднем весе. Схватка оказалась не слишком яркой, по итогам 12 раундов победа единогласным решением судей была отдана Джейкобсу.

В андеркарде этого поединка выступил олимпийский чемпион 2016 года в составе сборной Казахстана Данияр Елеусинов. Его соперником стал экс-чемпион мира Джулиус Индонго. Елеусинов уже в первом раунде отправил оппонента в нокдаун, а во втором ещё одной мощной атакой заставил его капитулировать.

Наконец, на этом же турнире выступил трёхкратный чемпион мира в любителях Магомедрасул Меджидов. Представитель Азербайджана в третьем бою на профессиональном ринге нокаутировал Сахрета Дельгадо.