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Источник: Хабиб выкупил промоушен GFC, сумма сделки — $ 1 млн

Источник: Хабиб выкупил промоушен GFC, сумма сделки — $ 1 млн
Бокс/ММА / UFC 0

Спортивный обозреватель Азамат Бостанов сообщил, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов приобрёл промоушен Gorilla Fighting Championshps. Об этом Бостанов рассказал на своей странице в «Инстаграме».

Сумма сделки оценивается примерно в $ 1 млн. По имеющейся информации, лига будет переименована в Eagle Fighting Championship. После покупки турниры будут проводиться не только в России и странах СНГ, но также в странах Ближнего Востока и, возможно, в США.

Ожидается, что эта информация станет достоянием общественности 2 декабря, когда Нурмагомедов проведёт большую пресс-конференцию в Москве.

Ранее должность почётного президента лиги Gorilla Fighting Championshps занимал отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

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